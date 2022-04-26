Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları açıklanan Sude Burcu ve Mert Öcal, milyonları hayretler içerisinde bıraktı. Aralarındaki yaş farkı kriz üzerine kriz çıkardı. Birçok kişi tepkide bulunarak; “Çocuğun yaşında” yorumlarında bulundu. Aralarında ne 5 yaş var ne de 10 yaş! Tam tamına…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı reyting rekortmeni Survivor yarışmasında Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşk yaşadığı ortaya çıkarılmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın sevgili olduğunu duyuran Survivor Nisa, Sude Burcu için “Sen araya giren üçüncü kadınsın” sözleriyle damgasını vurmuştu. Peki, ikili arasındaki yaş farkı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.