- 26 Nis 2022 - 12:26 G: 26 Nis 2022 - 12:42

SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşa Sorunları Sıfırlayacak Müjde! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan herkesi ilgilendiren bu haber, vatandaşın belindeki yükleri ortadan kaldıracak; sorunları sıfırlayacak. Devletin düğmeye basmasıyla birlikte hesaplara paralar aktarılmaya resmen başladı. Tarihler ortaya çıkarken; bayrama ramak kala verilen bu karar şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bayrama sayılı günler kala emekli vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu var: Emeklilere bayram ikramiyesi… Her sene olduğu gibi bu senede emeklinin bayramda yüzünü güldürmek ve sırtındaki yükü hafifletmek adına ödemeler çıkıyordu. Ramazan bayramı öncesinde memur, SSK ve Bağkur ve işçi emeklisi olan vatandaş için tarihler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Nis 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor… mask
Emekli Vatandaşa Temmuz Zammı Müjdesi! Yeni Maaşlar Ortaya Çıktı; İmzaların Atılması An Meselesi! Geçim Derdi Bitiyor…
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiye Miktarı Kaç TL Yatacak? mask
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiye Miktarı Kaç TL Yatacak?
Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu… mask
Tüm Emekli Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan’dan Şok Açıklama! Emekli İkramiyesi Hakkında Son Karar Verildi! 2000 Lira Deniyordu…
EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat! mask
EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat!
Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…” mask
Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…”
SGK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklilerine 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih mask
SGK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklilerine 2022 Yılının En Büyük ve Efsane Müjdesi Geldi! Ceplere Para Dolacak! Her Emekliye Binlerce Lira Geliyor! İşte Tutar ve Tarih
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak! mask
Tüm Emekli Vatandaşa Beklenen Müjde Geldi! Ödemeler Başladı; Tam Tamına… Ek Zam Kararından Önce Cepler Parayla Dolup Taşacak!
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları mask
Emeklilere 3 Maaş Müjdesi Geldi! Eskiden Alınamıyordu... İşte SGK’dan Üç Emekli maaşını alma şartları
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz... mask
Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine Yargıtay’dan Öyle Bir Karar Çıktı Ki, El Kol Titredi! Banka Emekli Maaşına Bloke Koyamaz...
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi… mask
Tüm Emekli Vatandaşların Dikkatine! Maaşlarınız Elinizden Alınacak; Hesaplarınızı Kontrol Edin! Emekliliğinizin İptal Edilmesi An Meselesi…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor! mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip… mask
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip…
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak… mask
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor! mask
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor!
Seda Sayan’a Bir Darbe Daha İndi! Düğünü Cenazeye Çevrildi; Oğlundan Sonra En Yakınları Bile… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’a Bir Darbe Daha İndi! Düğünü Cenazeye Çevrildi; Oğlundan Sonra En Yakınları Bile… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! “Yok Artık!”
Burcu Esmersoy'un 15 Yaş Küçük Sevgilisine Bakın Kim Çıktı! Nazım Akmandil’i Görenler Şaştı Kaldı… Nazım Akmandil Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Burcu Esmersoy'un 15 Yaş Küçük Sevgilisine Bakın Kim Çıktı! Nazım Akmandil’i Görenler Şaştı Kaldı… Nazım Akmandil Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı”
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor! mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip… mask
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip…
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak… mask
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor! mask
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor!
Seda Sayan’a Bir Darbe Daha İndi! Düğünü Cenazeye Çevrildi; Oğlundan Sonra En Yakınları Bile… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’a Bir Darbe Daha İndi! Düğünü Cenazeye Çevrildi; Oğlundan Sonra En Yakınları Bile… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status