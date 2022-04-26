SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşa Sorunları Sıfırlayacak Müjde! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…
Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan herkesi ilgilendiren bu haber, vatandaşın belindeki yükleri ortadan kaldıracak; sorunları sıfırlayacak. Devletin düğmeye basmasıyla birlikte hesaplara paralar aktarılmaya resmen başladı. Tarihler ortaya çıkarken; bayrama ramak kala verilen bu karar şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bayrama sayılı günler kala emekli vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu var: Emeklilere bayram ikramiyesi… Her sene olduğu gibi bu senede emeklinin bayramda yüzünü güldürmek ve sırtındaki yükü hafifletmek adına ödemeler çıkıyordu. Ramazan bayramı öncesinde memur, SSK ve Bağkur ve işçi emeklisi olan vatandaş için tarihler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.