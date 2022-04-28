SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…

Bayrama sayılı günler kala emekli vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu var: Emeklilere bayram ikramiyesi… Her sene olduğu gibi bu senede emeklinin bayramda yüzünü güldürmek ve sırtındaki yükü hafifletmek adına ödemeler çıkıyordu. Ramazan bayramı öncesinde memur, SSK ve Bağkur ve işçi emeklisi olan vatandaş için tarihler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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