- 28 Nis 2022 - 04:26

SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…

Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda verildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan herkesi ilgilendiren bu haber, vatandaşın belindeki yükleri ortadan kaldıracak; sorunları sıfırlayacak. Devletin düğmeye basmasıyla birlikte hesaplara paralar aktarılmaya resmen başladı. Tarihler ortaya çıkarken; bayrama ramak kala verilen bu karar şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bayrama sayılı günler kala emekli vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu var: Emeklilere bayram ikramiyesi… Her sene olduğu gibi bu senede emeklinin bayramda yüzünü güldürmek ve sırtındaki yükü hafifletmek adına ödemeler çıkıyordu. Ramazan bayramı öncesinde memur, SSK ve Bağkur ve işçi emeklisi olan vatandaş için tarihler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 04:26 Ankara- Yaşam

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