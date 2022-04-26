- 26 Nis 2022 - 12:57 G: 26 Nis 2022 - 13:01

Hande Erçel Tek Bir Cekete Servet Ödedi! “Ayçiçek Yağından Haberi Yok, Alıyor!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, parayı basıyor! Bir ceket için ödediği servet değerindeki para milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi, Hande Erçel’in ödediği paraya tepkide bulunarak; “Ayçiçek yağından haberi yok, alıyor” yorumlarında bulundu! Bir cekete verdiği para 10 bin değil, 20 bin değil, 30 bin hiç değil! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisiyle ünlenen ve adını altın harflerle akıllara kazıyan Hande Erçel’in diziden bölüm başına 80 bin lira aldığı çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Gelen reklam tekliflerini de değerlendirerek; parasına para katan güzel oyuncunun 2,5 milyara bir reklam teklifini kabul ettiği konuşulmuştu. Şimdi ise Hande Erçel’in tek bir ceket için şok paralar ödemesi ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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