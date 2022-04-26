Tarım Kredi Market Etiket Fiyatlarını Dibe İndirdi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Vatandaşların en çok yakındığı konuların başında kuşkusuz zamlar geliyor. Her geçen gün daha çok artan zamlara karşı duran Tarım Kredi Market ise etiket fiyatlarını dibe çekti. Kuşbaşı etten, Ayçiçek yağına; pirinçten deterjana indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, milyonları sevindirdi. Market market gezmenize gerek kalmayacak düzenlemeler yapan Tarım Kredi, arasanız da bulamayacağınız indirimleri ayağınıza getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen artan zamlara adeta “Dur” diyen Tarım Kredi Market, bayram öncesinde mutfağını doldurmak isteyenlere mükemmel fırsatlarını sundu! Artışların önüne geçen Tarım Kredi Market, müşterilerinin makul fiyatlara kaliteli ve temiz ürünler alması için raflarını doldurdu! Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirimler yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.