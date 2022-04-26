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26 Nis 2022 - 13:28

Tarım Kredi Market Etiket Fiyatlarını Dibe İndirdi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!

Vatandaşların en çok yakındığı konuların başında kuşkusuz zamlar geliyor. Her geçen gün daha çok artan zamlara karşı duran Tarım Kredi Market ise etiket fiyatlarını dibe çekti. Kuşbaşı etten, Ayçiçek yağına; pirinçten deterjana indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, milyonları sevindirdi. Market market gezmenize gerek kalmayacak düzenlemeler yapan Tarım Kredi, arasanız da bulamayacağınız indirimleri ayağınıza getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…