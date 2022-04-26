Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri aşkla anılan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı bitti. Sude Burcu’nun konseyde yapmış olduğu açıklamalar, tekmeyi bastığını gösterdi. Adını duymaya tahammülü kalmayan Sude Burcu, Mert Öcal’ın sessiz sedasız kalmasına neden oldu. İşte milyonlarca Survivor izleyicisine “Sonunda” dedirten o açıklama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da Mert Öcal’ın konusu açılınca Sude Burcu’nun vermiş olduğu tepki ağızların açık kalmasına neden oldu! Aşklarının bittiğini gösteren Sude Burcu, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.