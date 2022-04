Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da Mert Öcal’ın konusu açılınca Sude Burcu’nun vermiş olduğu tepki ağızların açık kalmasına neden oldu! Aşklarının bittiğini gösteren Sude Burcu, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!