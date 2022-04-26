Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Nis 2022 - 13:49

Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri aşkla anılan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı bitti. Sude Burcu’nun konseyde yapmış olduğu açıklamalar, tekmeyi bastığını gösterdi. Adını duymaya tahammülü kalmayan Sude Burcu, Mert Öcal’ın sessiz sedasız kalmasına neden oldu. İşte milyonlarca Survivor izleyicisine “Sonunda” dedirten o açıklama…