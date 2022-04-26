- 26 Nis 2022 - 13:58 G: 26 Nis 2022 - 14:05

Aleyna Tilki Soyunduğu Klipten Sonra Bunu Da Yaptı! Annesi Çıldıracak; Delirecek… Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki…

Yaptığı her paylaşım ile olay yaratan isimlerden biri olan Aleyna Tilki’den gerçekleştirdiği son hamilelik açıklamasının ardından yeni bir paylaşım daha geldi. Rihanna’nın hamileliğine gönderme yaptığı bir fotoğrafta gerçekleştirdiği hamilelik itirafı ile günlerce konuşulan Aleyna Tilki, bu kez yatak odasından yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. İşte annesi Hülya Öztel'i çıldıracak Aleyna Tilki gelişmeleri...

Yaptığı her paylaşım ile olay yaratan isimlerden biri olan Aleyna Tilki’den gerçekleştirdiği son hamilelik açıklamasının ardından yeni bir paylaşım daha geldi. Rihanna’nın hamileliğine gönderme yaptığı bir fotoğrafta gerçekleştirdiği hamilelik itirafı ile günlerce konuşulan Aleyna Tilki, bu kez yatak odasından yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Aleyna Tilki’nin o hallerine çok sayıda yorum da geldi! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Tilki’nin paylaşımına kim, ne yorumu yaptı? İşte, detaylar…

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26 Nis 2022 - 13:58 - Magazin

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