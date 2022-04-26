- 26 Nis 2022 - 14:12 G: 26 Nis 2022 - 14:13

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden acı verici haberler arka arkaya geliyor. Kısa bir süre önce Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Fahriye Evcen’in elini eteğini çekmesiyle birlikte final haberi de resmen verildi. Bundan sonra ekranlarda olmayacak olan Alparslan Büyük Selçuklu, izleyicisini yıktı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi birbirinden başarılı iki yetenek abidesi oyuncunun bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Reyting rekorları kıran dizide hikayenin kısır döngüye girmesi ve Fahriye Evcen’in ayrıldığının kesinleşmesi seyircilerin ağzını açık bırakmıştı. Şimdi ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin final kararı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 14:12 Ankara- Yaşam

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