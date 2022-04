Survivor’da Savaşın Düğmesine Basıldı! Hikmet İçin Son Karar Çıkmak Üzere, Diskalifiyesine Bir Adım Kaldı! Acun Ilıcalı…

Her bölümü ile televizyon izleyicisinin tüm dikkatini üzerine çekmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında takımların karışmasından bu yana sular bir türlü durulmadı. Takım değişikliğinin güç dengesizliği yarattığını düşünen Survivor All Star 2022 yarışması izleyenleri, bu konuda Acun Ilıcalı’yı eleştirirken; bu değişiklik, yarışmacılar arasındaki tansiyonu da bir hayli yükseltti. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, yeni bir kavganın adeta habercisi oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

