Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer…
Türkiye’nin unutulmaz yapımlarından biri olan ve Tuncel Kurtiz’in adeta milyonları kendisine hayran bıraktığı “Dayı” karakteriyle hafızalara kazındığı Ezel dizisinde Kerpeten Ali’ye hayat veren ünlü oyuncu Barış Falay ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Türkiye’nin unutulmaz yapımlarından biri olan ve Tuncel Kurtiz’in adeta milyonları kendisine hayran bıraktığı “Dayı” karakteriyle hafızalara kazındığı Ezel dizisinde Kerpeten Ali’ye hayat veren ünlü oyuncu Barış Falay, o yıllara dair çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Barış Falay Ezel dizisi ile ilgili ne dedi? Barış Falay, Ezel ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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26 Nis 2022 - 14:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.