Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer…

Türkiye’nin unutulmaz yapımlarından biri olan ve Tuncel Kurtiz’in adeta milyonları kendisine hayran bıraktığı “Dayı” karakteriyle hafızalara kazındığı Ezel dizisinde Kerpeten Ali’ye hayat veren ünlü oyuncu Barış Falay, o yıllara dair çok önemli itiraflarda bulundu. Peki, Barış Falay Ezel dizisi ile ilgili ne dedi? Barış Falay, Ezel ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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