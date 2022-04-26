Survivor Birsen Acun Medya İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı Defterden Çıkardı; Üzerini Karaladı! “Cımbızla Çekip Almışlar!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk haftalarında ekranlara veda eden Birsen Bekgöz, dengeleri değiştirmişti. Yarışmanın güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Survivor Birsen Bekgöz, yarışma sonrasında öyle açıklamalarda bulundu ki, birçok kişi Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgözü’ü defterinden sileceğine ve üzerini karalayacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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