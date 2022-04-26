Survivor Birsen Acun Medya İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı Defterden Çıkardı; Üzerini Karaladı! “Cımbızla Çekip Almışlar!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan birkaç ay önce ayrılan Birsen Bekgöz, aylar sonra ilk kez açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgöz’ü defterden çıkardığına dair yorumlar alan Birsen Bekgöz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Survivor Birsen Bekgöz, şok sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk haftalarında ekranlara veda eden Birsen Bekgöz, dengeleri değiştirmişti. Yarışmanın güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Survivor Birsen Bekgöz, yarışma sonrasında öyle açıklamalarda bulundu ki, birçok kişi Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgözü’ü defterinden sileceğine ve üzerini karalayacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.