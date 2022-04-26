- 26 Nis 2022 - 14:38 G: 26 Nis 2022 - 14:44

Survivor Birsen Acun Medya İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı Defterden Çıkardı; Üzerini Karaladı! “Cımbızla Çekip Almışlar!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan birkaç ay önce ayrılan Birsen Bekgöz, aylar sonra ilk kez açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgöz’ü defterden çıkardığına dair yorumlar alan Birsen Bekgöz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Survivor Birsen Bekgöz, şok sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk haftalarında ekranlara veda eden Birsen Bekgöz, dengeleri değiştirmişti. Yarışmanın güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Survivor Birsen Bekgöz, yarışma sonrasında öyle açıklamalarda bulundu ki, birçok kişi Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgözü’ü defterinden sileceğine ve üzerini karalayacağına dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Nis 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Savaşın Düğmesine Basıldı! Hikmet İçin Son Karar Çıkmak Üzere, Diskalifiyesine Bir Adım Kaldı! Acun Ilıcalı… mask
Survivor’da Savaşın Düğmesine Basıldı! Hikmet İçin Son Karar Çıkmak Üzere, Diskalifiyesine Bir Adım Kaldı! Acun Ilıcalı…
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!” mask
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor! mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor! mask
Survivor Batuhan, Nisa Bölükbaşı’nı Mosmor Etti! Ogeday’ı Kılıçtan Geçirdi; Dayak Etkisi Yarattı! Twitter Bu Görseli Konuşuyor!
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! Ortalık Kan Gölüne Döndü; Aşklar, Yıkımlar, Darbeler Arka Arkaya… Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı… mask
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! Ortalık Kan Gölüne Döndü; Aşklar, Yıkımlar, Darbeler Arka Arkaya… Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı…
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 89. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Barış Mı, Gökhan Mı? Survivor 26 Nisan 2022 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor’da Bomba Diskalifiye! Bu Kez Yarışmacı Değil… Murat Özarı Kovuldu! Barış Ve Nisa İle İlgili Onları Söylemişti, Acun Medya Affetmedi! mask
Survivor’da Bomba Diskalifiye! Bu Kez Yarışmacı Değil… Murat Özarı Kovuldu! Barış Ve Nisa İle İlgili Onları Söylemişti, Acun Medya Affetmedi!
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patlak Verdi! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patlak Verdi! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemini Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü! Acun Kalemini Kırdı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer… mask
Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra…
Aleyna Tilki Soyunduğu Klipten Sonra Bunu Da Yaptı! Annesi Çıldıracak; Delirecek… Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki… mask
Aleyna Tilki Soyunduğu Klipten Sonra Bunu Da Yaptı! Annesi Çıldıracak; Delirecek… Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki…
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!” mask
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”
Hande Erçel Tek Bir Cekete Servet Ödedi! “Ayçiçek Yağından Haberi Yok, Alıyor!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Hande Erçel Tek Bir Cekete Servet Ödedi! “Ayçiçek Yağından Haberi Yok, Alıyor!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin, Ne 30 Bin… “Bu Kadarı da Pes!”
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşa Sorunları Sıfırlayacak Müjde! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı… mask
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşa Sorunları Sıfırlayacak Müjde! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor! mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Arasındaki Yaş Farkı Kriz Üzerine Kriz Çıkardı! “Çocuğun Yaşında!” Ne 5 Yaş Var, Ne 10 Yaş… Hayret Ediliyor!
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip… mask
Şeyma Subaşı Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Bacak Şov Yaptı! “Melisa’nın Yüzüne Nasıl Bakıyorsun!” Aynanın Karşına Geçip…
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak… mask
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Paylaşım Geldi! Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Alişan Sırtını Döndü, Yapayalnız Kaldı… “Allah Rahmet Eylesin!”
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer… mask
Ezel’in Kerpeten Ali’si Milyonları Tir Tir Titretti! Gerçeği Yıllar Sonra Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer…
Survivor’da Savaşın Düğmesine Basıldı! Hikmet İçin Son Karar Çıkmak Üzere, Diskalifiyesine Bir Adım Kaldı! Acun Ilıcalı… mask
Survivor’da Savaşın Düğmesine Basıldı! Hikmet İçin Son Karar Çıkmak Üzere, Diskalifiyesine Bir Adım Kaldı! Acun Ilıcalı…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra…
Aleyna Tilki Soyunduğu Klipten Sonra Bunu Da Yaptı! Annesi Çıldıracak; Delirecek… Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki… mask
Aleyna Tilki Soyunduğu Klipten Sonra Bunu Da Yaptı! Annesi Çıldıracak; Delirecek… Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki…
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!” mask
Survivor Sude – Mert Aşkı Bitti! Konseyde Tekmeyi Bastı, Adını Duymaya Tahammülü Kalmadı! Mert Öcal Sessiz Sedasız… “Sonunda!”
Aşkından Şeker Misali Eriyen Burçlar Hangisidir? İşte Yalnızlığı Sevmeyen O Burçlar... mask
Aşkından Şeker Misali Eriyen Burçlar Hangisidir? İşte Yalnızlığı Sevmeyen O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status