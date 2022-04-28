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28 Nis 2022 - 04:28

Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı! Mehmet Şef ve Somer Şefin yarışmadan ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan çekilme nedenleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Yerlerine gelecek bomba isimlerde ortaya çıkınca; seyirci neye uğradığını şaşırdı! Peki, Somer Şef ve Mehmet Şef neden yarışmadan ayrıldı?