- 28 Nis 2022 - 04:28

Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı! Mehmet Şef ve Somer Şefin yarışmadan ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan çekilme nedenleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Yerlerine gelecek bomba isimlerde ortaya çıkınca; seyirci neye uğradığını şaşırdı! Peki, Somer Şef ve Mehmet Şef neden yarışmadan ayrıldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının hemen ardından ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması için toplantılar yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Masterchef yarışmasının yeni sezonunda eski yarışmacılarında olacağı biliniyordu ama son darbe Mehmet Şef ve Somer Şeften geldi. İki ismin yeni sezonda olmayacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 04:28 Ankara- Yaşam

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