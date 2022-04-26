Survivor Yarışmasından Elenen O İsim İfşa Edildi! “İki Rekat Namaz Kılacağım!” Barış Mı, Evrim Mi, Barış Mı, Ayşe Mi? Halaylar Çekiliyor, Davullar Tutuldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya gelirken; yayınlanan son ifşa yarışmadan kimin elendiğini gösterdi! Bunun üzerine milyonlarca kişi “Bu gerçekse iki rekat namaz kılacağım” yorumlarında bulundu! Halayların çekildiği hatta davulların tutulduğu bu elemede akıllarda ise iki soru oluştu. Yarışmaya veda eden isim Barış mı, Evrim mi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son dokunulmazlık oyunun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise son eleme adayını yazmak adına konseyde bir araya gelmişti. Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde elenen isim kim olacak?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.