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26 Nis 2022 - 21:01

Survivor Yarışmasından Elenen O İsim İfşa Edildi! “İki Rekat Namaz Kılacağım!” Barış Mı, Evrim Mi, Barış Mı, Ayşe Mi? Halaylar Çekiliyor, Davullar Tutuldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya gelirken; yayınlanan son ifşa yarışmadan kimin elendiğini gösterdi! Bunun üzerine milyonlarca kişi “Bu gerçekse iki rekat namaz kılacağım” yorumlarında bulundu! Halayların çekildiği hatta davulların tutulduğu bu elemede akıllarda ise iki soru oluştu. Yarışmaya veda eden isim Barış mı, Evrim mi?