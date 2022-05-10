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10 May 2022 - 19:23

Alişan Bıktı, Usandı; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı! Önce Boşanma Şimdi Bu… Açıklaması Olay Yarattı; Ortalık Karıştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan çarşı pazarı karıştıracak bir açıklama geldi. En sonunda patlayan Alişan’ın sözleri ise yüzlerde tokat gibi patladı. Alişan’ın sözlerine karşılık olarak sosyal medya kullanıcıları ise “Adam en hale gelmiş” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…