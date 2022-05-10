Alişan Bıktı, Usandı; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı! Önce Boşanma Şimdi Bu… Açıklaması Olay Yarattı; Ortalık Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan çarşı pazarı karıştıracak bir açıklama geldi. En sonunda patlayan Alişan’ın sözleri ise yüzlerde tokat gibi patladı. Alişan’ın sözlerine karşılık olarak sosyal medya kullanıcıları ise “Adam en hale gelmiş” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce eşi Buse Varol’la boşanma noktasına gelen Alişan, milyonların ağzının açık kalmasına neden olmuştu. Kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol, boşanmanın eşiğinde kendilerini bulmuşlardı. O süre zarfında Buse Varol birde alyansız gözükünce akıllardaki soru işaretleri giderek artmıştı ama en sonunda ikili arayı düzelmiş ve yeniden aşk yuvalarına dönmüşlerdi. Kısa bir süre önce sosyal medyayla başı derde giren Alişan öyle bir açıklamada bulundu ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.