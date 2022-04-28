- 28 Nis 2022 - 04:30

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Acı Veren Veda Haberi! Kafasında Bitirdi, Resti Çekti! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’ten kahreden haberler arka arkaya geldi. Ayrıldığını gösteren başarılı oyuncunun kafasında bitirdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Resti çeken başarılı oyuncu Hilal Altınbilek hayranlarını gözyaşlarına boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun yıllardır yer alan ve çok sevilen Hilal Altınbilek, almış olduğu ayrılık kararını sosyal medyadan gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Nis 2022 - 04:30 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim…
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor…
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı… mask
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…
Aziz Dizisinde Dilruba'nın Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım… mask
Aziz Dizisinde Dilruba'nın Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar… mask
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışma Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışma Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Geliyor! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Geliyor! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor? mask
Masterchef All Star İçin Yeni İmzalar Atıldı! Acun Ilıcalı İlk İsimlerle Anlaşmayı Tamamladı; Gümbür Gümbür Geliyorlar… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Apple Yeni İndirimli Fiyatları Açıkladı! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına” mask
Apple Yeni İndirimli Fiyatları Açıkladı! iPhone 11, 12, 13 Fiyatları Tek Tek Düşürdü! Sadece Birkaç Gün Sürecek! “Yok Pahasına”
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim…
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı… mask
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Şoku Yaşanıyor! Tarih ve Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Şoku Yaşanıyor! Tarih ve Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status