Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Acı Veren Veda Haberi! Kafasında Bitirdi, Resti Çekti! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’ten kahreden haberler arka arkaya geldi. Ayrıldığını gösteren başarılı oyuncunun kafasında bitirdiğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Resti çeken başarılı oyuncu Hilal Altınbilek hayranlarını gözyaşlarına boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun yıllardır yer alan ve çok sevilen Hilal Altınbilek, almış olduğu ayrılık kararını sosyal medyadan gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.