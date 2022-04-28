Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Acı Veren Veda Haberi! Kafasında Bitirdi, Resti Çekti! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun yıllardır yer alan ve çok sevilen Hilal Altınbilek, almış olduğu ayrılık kararını sosyal medyadan gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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