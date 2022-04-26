- 26 Nis 2022 - 22:47

Survivor Seda Aktuğlu Bambaşka Birisi Oldu! “Acun Bile Tanıyamaz! Biz Nasıl Tanıyalım?” Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Katıldığı yarışma programları ile adından sıkça söz ettiren isimler arasındaki yerini alan Seda Aktuğlu, şimdilerde Survivor’un eski hayranlarının yakın markajına aldığı isimleri arasındaki yerini aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının devam ettiği şu günlerde kendi sosyal medya hesabından sık sık paylaşım gerçekleştiren Seda Aktuğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Katıldığı yarışma programları ile adından sıkça söz ettiren isimler arasındaki yerini alan Seda Aktuğlu, şimdilerde Survivor’un eski hayranlarının yakın markajına aldığı isimleri arasındaki yerini aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının devam ettiği şu günlerde kendi sosyal medya hesabından sık sık paylaşım gerçekleştiren Seda Aktuğlu, gerçekleştirdiği paylaşımlar ile takipçilerini bir hayli şaşırttı. Şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşam süren Seda Aktuğlu’nun yeni halini ise, kimseler tanıyamadı! Peki, Survivor Türkiye yarışmacısı Seda Aktuğlu nasıl bir değişim geçirdi? Survivor Seda Aktuğlu nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Survivor Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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26 Nis 2022 - 22:47 - Magazin

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