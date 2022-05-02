Uğur Yücel'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Hakim Dizisinin Cevdet’in Eşi Kendisinden Bile Ünlü, Tanımayan Kimse Yok! Meğer O İsimle 39 Yıldır…

Merak ile takip edilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Hakim dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteri ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu Uğur Yücel, 39 yıldır evli olduğu isim ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Peki, Uğur Yücel evli mi, eşi kim? Uğur Yücel’in eşi Derya Alabora kimdir, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde yer aldı? İşte, detaylar…

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