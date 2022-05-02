Uğur Yücel'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Hakim Dizisinin Cevdet’in Eşi Kendisinden Bile Ünlü, Tanımayan Kimse Yok! Meğer O İsimle 39 Yıldır…
Merak ile takip edilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Hakim dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteri ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu Uğur Yücel, 39 yıldır evli olduğu isim ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı. İşte Uğur Yücel ve hakkında bilinmeyenler..
Merak ile takip edilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Hakim dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteri ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu Uğur Yücel, 39 yıldır evli olduğu isim ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Peki, Uğur Yücel evli mi, eşi kim? Uğur Yücel’in eşi Derya Alabora kimdir, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde yer aldı? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 18:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.