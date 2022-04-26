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26 Nis 2022 - 21:01

Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandallar arka arkaya koptu! Final tarihi ortaya çıkan Survivor’da final tarihi resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın toplantıları bitirdiği gündeme bomba gibi düşerken; verdiği karar ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte gözyaşlarına neden olan o final kararı…