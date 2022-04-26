Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da skandallar arka arkaya koptu! Final tarihi ortaya çıkan Survivor’da final tarihi resmen ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın toplantıları bitirdiği gündeme bomba gibi düşerken; verdiği karar ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte gözyaşlarına neden olan o final kararı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale ramak kaldı! Yarışmacıların bir bir elendiği Survivor yarışmasının son dokunulmazlık oyunu dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme adaylarının belirlendiği Survivor All Star yarışmasında Ayşe, Evrim, Gökhan ve Barış eleme adayı olmuştu. Şimdi ise Survivor All Star yarışmasının final tarihi resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.