- 08 May 2022 - 21:34

Hadise’nin Kocasından Skandal Paylaşım! Görenlerin Nutku Tutuldu; 3 Gün Önce Yuva Kurmuşlardı… “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye ilan-ı aşk, biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından Instagram’dan geldi. Kısa bir süre önce hamile olduğu konuşulan Hadise, yapılan paylaşımla ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk ilanı, yürekleri yerinden çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan güzel isim Hadise, sosyal medya hesabından yüzüğüyle bir paylaşımda bulunmuştu. Değeri 3 milyon lira olduğu bilinen Hadise’nin evlenme teklifi yüzüğü kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Yakın zamanda dünya evine gireceği bilinen Hadise’ye ise ilan-ı aşk yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

08 May 2022 - 21:34 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Türkan Ortaya Çıktı! Alişan’ın Eşi Buse Varol Deniyordu; Dağı Detayı Titretti! Nankör Meryem… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Türkan Ortaya Çıktı! Alişan’ın Eşi Buse Varol Deniyordu; Dağı Detayı Titretti! Nankör Meryem…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Yeniden Evleniyor! Gelinlikler Giyildi; Nikah Yeri Belli Oldu! “Bir Seda Sayan, İki Yıldız!” Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Yeniden Evleniyor! Gelinlikler Giyildi; Nikah Yeri Belli Oldu! “Bir Seda Sayan, İki Yıldız!” Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi! mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi!
Survivor All Star’dan Tüyler Ürperten Diskalifiye! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı! Neler Oldu Neler… mask
Survivor All Star’dan Tüyler Ürperten Diskalifiye! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı! Neler Oldu Neler…
Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım… mask
Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım…
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki... mask
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...
Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler… mask
Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler…
Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim… mask
Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim…
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı… mask
Hande Erçel Kararını Verdi; Sosyal Medya Karıştı! 2021 Kerem Bürsin, 2022 Kaan Yıldırım… “Bedava Mezar Olsa!” İmzaları Attı…
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor! mask
Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ten Şok Darbe! Lafı 12’den Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Adam Sattınız!” Twitter Sallanıyor, Instagram Yıkılıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star’dan Tüyler Ürperten Diskalifiye! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı! Neler Oldu Neler… mask
Survivor All Star’dan Tüyler Ürperten Diskalifiye! Büyük Kural İhlali Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Apar Topar Çıkarıldı! Neler Oldu Neler…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi! mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban Boşanıyor! Meryem’in Gelişi Her Şeyi Alt Üst Etti; Yapımcı Kanser Etmeye Karar Verdi!
Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım… mask
Survivor All Star’da Görülmemiş Duyulmamış İfşa! Acun Ilıcalı Saatlerdir Toplantıda… Çare, Çözüm Bitti! Hull City Ödülünü Kazanan Takım…
Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim… mask
Teşkilat’a Tövbekar ve Hakkı Dayı’dan Sonra Bir Veda Daha Geldi! Başrol Oyuncusunun Ölümü Seyircileri Yerle Bir Etti! O İsim…
Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler… mask
Yargı Dizisinde Yekta’nın Defterini Ilgaz Kapattı! “Çok Şükür, Kurtulduk!” Hayatının Dayağını Yedi; İçlerin Yağı Eriyor! Neler Oldu Neler…
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki... mask
Survivor All Star’da Telefon Krizi Yaşanıyor! Mavi Takım Komple Diskalifiye Edildi; Erken Final İçin Düğmeye Basıldı! Öyle Bir Şey Yayıldı Ki...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL