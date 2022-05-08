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08 May 2022 - 21:34

Hadise’nin Kocasından Skandal Paylaşım! Görenlerin Nutku Tutuldu; 3 Gün Önce Yuva Kurmuşlardı… “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye ilan-ı aşk, biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından Instagram’dan geldi. Kısa bir süre önce hamile olduğu konuşulan Hadise, yapılan paylaşımla ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk ilanı, yürekleri yerinden çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…