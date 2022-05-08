Hadise’nin Kocasından Skandal Paylaşım! Görenlerin Nutku Tutuldu; 3 Gün Önce Yuva Kurmuşlardı… “Bu Kadarı da Pes”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’ye ilan-ı aşk, biricik sevgilisi Mehmet Dinçerler tarafından Instagram’dan geldi. Kısa bir süre önce hamile olduğu konuşulan Hadise, yapılan paylaşımla ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk ilanı, yürekleri yerinden çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan güzel isim Hadise, sosyal medya hesabından yüzüğüyle bir paylaşımda bulunmuştu. Değeri 3 milyon lira olduğu bilinen Hadise’nin evlenme teklifi yüzüğü kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Yakın zamanda dünya evine gireceği bilinen Hadise’ye ise ilan-ı aşk yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.