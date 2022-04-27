Yargı Dizisinin Ceylin’i Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Dekoltesini Kapatmaya Çalıştı Ama… “Başım Dönüyor!” Alev Alev Yakıyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti. Minicik bir etek giyen güzel oyuncu, fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dekolteli mini eteğini üzerine almış olduğu ceketle kapatmaya çalışan Pınar Deniz’e hayranları ise “Başım dönüyor” yorumlarında bulundu. Alev alev yakan güzel oyuncu, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal’la paylaşan Pınar Deniz, Yargı dizisinde adeta yargı dağıtıyor. Oyunculuk yeteneklerini konuşturan Pınar Deniz, minileriyle hayranlarının ateşlerini yükseltti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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27 Nis 2022 - 01:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.