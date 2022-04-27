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27 Nis 2022 - 01:49

Yargı Dizisinin Ceylin’i Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti! Dekoltesini Kapatmaya Çalıştı Ama… “Başım Dönüyor!” Alev Alev Yakıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti. Minicik bir etek giyen güzel oyuncu, fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dekolteli mini eteğini üzerine almış olduğu ceketle kapatmaya çalışan Pınar Deniz’e hayranları ise “Başım dönüyor” yorumlarında bulundu. Alev alev yakan güzel oyuncu, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…