- 27 Nis 2022 - 08:38 G: 27 Nis 2022 - 08:42

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 27 Nisan 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 27 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın ilçelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısı çalışmaları, kesintiler ile Ankaralıları etkilemeye devam ediyor. Yaşanacak olan bu kesintileri merak eden Ankaralılar ise, ASKİ’nin herhangi bir duyuru yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Peki, ASKİ 27 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 27 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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27 Nis 2022 - 08:38 - Yaşam

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