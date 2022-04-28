ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 28 Nisan 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın ilçelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısı çalışmaları, kesintiler ile Ankaralıları etkilemeye devam ediyor. Yaşanacak olan bu kesintileri merak eden Ankaralılar ise, ASKİ’nin herhangi bir duyuru yayınlayıp yayınlamadığını merak ediyor. Peki, ASKİ 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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