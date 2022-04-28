Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Nisan 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Nisan 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Daha iyi bir elektrik enerjisi için Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları, bugün de elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılara bildirilen bu elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği de belli olmuş bulunuyor. Peki,28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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