Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Dilara Yalçın Okur’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 11 Yıl Aynı Yastığa…
Hakim dizisinin Azem karakteri ile şimdiden dillere dolanmaya başladı. Başarılı performansının yanı sıra özel yaşamı ile de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yurdaer Okur’un çok ünlü bir isim. Sizde Yurdaer Onur ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Yeni rolü ile ATV izleyicisinden onay almış olan Yurdaer Okur, Hakim dizisinin Azem karakteri ile şimdiden dillere dolanmaya başladı. Başarılı performansının yanı sıra özel yaşamı ile de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yurdaer Okur’un çok ünlü bir isim ile tam 11 yıldır evli olması ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi kim? Dilara Yalçın Okur kimdir, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 00:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.