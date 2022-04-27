Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un Eşi Bakın Kim Çıktı! Dilara Yalçın Okur’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 11 Yıl Aynı Yastığa…

Yeni rolü ile ATV izleyicisinden onay almış olan Yurdaer Okur, Hakim dizisinin Azem karakteri ile şimdiden dillere dolanmaya başladı. Başarılı performansının yanı sıra özel yaşamı ile de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yurdaer Okur’un çok ünlü bir isim ile tam 11 yıldır evli olması ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi kim? Dilara Yalçın Okur kimdir, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…

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