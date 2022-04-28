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28 Nis 2022 - 00:31

Mehmet Günsür’ün Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli…

Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan Mehmet Günsür, şimdilerde televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Öte yandan üç çocuk babası olan Mehmet Günsür’ün eşinin kim olduğunu görenler, adeta gözlerine inanamadı. İşte Mehmet Günsür ve eşi ile ilgili bilinmeyen detaylar...