Mehmet Günsür’ün Eşi Bakın Kim Çıktı! Katerina Mongio’u Görenler Şaştı Kaldı… Meğer 3 Çoklu Mutlu Ve Evli…
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan Mehmet Günsür, şimdilerde televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Öte yandan üç çocuk babası olan Mehmet Günsür’ün eşinin kim olduğunu görenler, adeta gözlerine inanamadı. İşte Mehmet Günsür ve eşi ile ilgili bilinmeyen detaylar...
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olan Mehmet Günsür, şimdilerde televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Öte yandan üç çocuk babası olan Mehmet Günsür’ün eşinin kim olduğunu görenler, adeta gözlerine inanamadı! Peki, Mehmet Günsür’ün eşi kimdir? Katerina Mongio kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Katerina Mongio mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 08:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.