Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına…
Güçlü sesi ile müzik piyasasının her an dikkat çeken isimlerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde özel yaşamı ile ilgili bir itirafa imza attı. İlk evliliğini medyadan sakladığını itiraf eden Nükhet Duru, oğlunun da babası olan Dikran Maksis ile olan evliliğini anlattı. İşte detaylar...
Güçlü sesi ile müzik piyasasının her an dikkat çeken isimlerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde özel yaşamı ile ilgili bir itirafa imza attı. İlk evliliğini medyadan sakladığını itiraf eden Nükhet Duru, oğlunun da babası olan Dikran Maksis ile olan evliliğini anlattı! Peki, Nükhet Duru'nun 'medyadan sakladım' dediği eski eşi kim? Dikran Maksis kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 08:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.