Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Gizli Evlenmişler…

Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile adından sıkça söz ettiren Evrim Doğan, canlandırmaya başladığı Gönül karakteri ile dizinin izleyicisinin hafızasında yer edinmeyi başardı. Başarılı performansının ardından özel yaşamı ile de merak edilen Evrim Doğan’ın sessiz sedasız evlendiği o ünlü isim ise, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi kim çıktı? Yener Özer kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar….

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