Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Ve Gizli Evlenmişler…
Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile adından sıkça söz ettiren Evrim Doğan, canlandırmaya başladığı Gönül karakteri ile dizinin izleyicisinin hafızasında yer edinmeyi başardı. Başarılı performansının ardından özel yaşamı ile de merak edilen Evrim Doğan ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar haberimizde..
Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile adından sıkça söz ettiren Evrim Doğan, canlandırmaya başladığı Gönül karakteri ile dizinin izleyicisinin hafızasında yer edinmeyi başardı. Başarılı performansının ardından özel yaşamı ile de merak edilen Evrim Doğan’ın sessiz sedasız evlendiği o ünlü isim ise, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi kim çıktı? Yener Özer kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar….
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27 Nis 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.