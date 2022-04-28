Toygar Işıklı’nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış…

Yaptığı dizi ve film müzikleri ile adından sıkça söz ettiren müzisyen Toygar Işıklı, piyasaya sürdüğü son parçası ile de bir hayli sevildi. Bu parçanın ardından müzikseverlerin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline gelen Toygar Işıklı’nın eşi ise, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıktı! Peki, Toygar Işıklı’nın eşi kim? Aylin Işıklı kimdir, aslen nereli kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…

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