Toygar Işıklı’nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış…
Yaptığı dizi ve film müzikleri ile adından sıkça söz ettiren müzisyen Toygar Işıklı, piyasaya sürdüğü son parçası ile de bir hayli sevildi. Bu parçanın ardından müzikseverlerin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline gelen Toygar Işıklı ve eşi ile ilgili detaylar haberimizde...
Yaptığı dizi ve film müzikleri ile adından sıkça söz ettiren müzisyen Toygar Işıklı, piyasaya sürdüğü son parçası ile de bir hayli sevildi. Bu parçanın ardından müzikseverlerin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline gelen Toygar Işıklı’nın eşi ise, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıktı! Peki, Toygar Işıklı’nın eşi kim? Aylin Işıklı kimdir, aslen nereli kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 09:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.