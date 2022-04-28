ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş Büyük İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 32 TL, 65 TL, 106 TL, Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes İndirime Doyacak!

Zincir marketlerden biri olan ŞOK marketleri, yeni ve kazandıran bir kampanya ile müşterilerini buluşturmak için düğmeye bastı. Alışveriş esnasında anında 40 TL indirim gerçekleştireceğini açıklayan ŞOK marketleri, Garanti BBVA ile ortak hazırladığı bu kampanyasının detaylarını da müşterileri için paylaştı. Peki, ŞOK marketleri kampanyalı alışveriş nasıl yapılır? ŞOK marketleri 40 TL indirim nasıl kazanılır? ŞOK marketleri bu haftaki indirimli ürünleri neler? İşte, detaylar…

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