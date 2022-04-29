ŞOK Market Hafta Sonu İndirim Füzesini Fırlattı! Ayçiçek Yağı 32 TL, 65 TL, 106 TL, Görenler Gözlerine İnanamadı! Bu İndirim Sepetleri Dolduracak!
Zincir marketlerden biri olan ŞOK marketleri, yeni ve kazandıran bir kampanya ile müşterilerini buluşturmak için düğmeye bastı. Alışveriş esnasında anında 40 TL indirim gerçekleştireceğini açıklayan ŞOK marketleri, Garanti BBVA ile ortak hazırladığı bu kampanyasının detaylarını da müşterileri için paylaştı. İşte detaylar...
Zincir marketlerden biri olan ŞOK marketleri, yeni ve kazandıran bir kampanya ile müşterilerini buluşturmak için düğmeye bastı. Alışveriş esnasında anında 40 TL indirim gerçekleştireceğini açıklayan ŞOK marketleri, Garanti BBVA ile ortak hazırladığı bu kampanyasının detaylarını da müşterileri için paylaştı. Peki, ŞOK marketleri kampanyalı alışveriş nasıl yapılır? ŞOK marketleri 40 TL indirim nasıl kazanılır? ŞOK marketleri bu haftaki indirimli ürünleri neler? İşte, detaylar…
ŞOK Sıvı Yağ Fiyatları 30 Nisan
• 1 lt Evin Ayçiçek Yağı 32.50 TL
• 2 lt Evin Ayçiçek Yağı 65.00 TL
• 5 lt Evin Ayçiçek Yağı 146.50 TL
ŞOK Toz Şeker Fiyatları 30 Nisan
ŞOK marketlerde 5 kg toz şeker 58 lira.
ŞOK 30 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu
Liveda Elit Rattan Desen Koltuk 199,90 TL
Masa 399,90 TL
Tabure 34,95 TL
Sehpa 49,95 TL
10 kg Çiçek Toprağı 7,99 TL
Katlanır Yatak 499,90 TL
Pamuklu Tekli Tutaç 6,99 TL
Fırın Eldiveni 9,99 TL
Mutfak Önlüğü 14,95 TL
Minder 14,95 TL
Çok Amaçlı Masa Örtüsü 9,99 TL
Kanaviçe Kurulama Bezi 7,99 TL
Matchbox Tekli Arabalar 16,95 TL
Çantalı Deniz Kabuğu Evim 49,95 TL
Gokidy Asa Köpük 9,99 TL
Bowling Seti 39,95 TL
Sherlock Holmes Kitap Çeşitleri 9,99 TL
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29 Nis 2022 - 22:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.