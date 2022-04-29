- 29 Nis 2022 - 20:51

Tarım Kredi Market Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı Ve Toz Şekerde Hafta Sonu Bombası Patladı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Bayrama Mutlu Girecek! Tam Tamına…

Kaliteli ürün ve uygun fiyat anlayışı ile vatandaşları desteklemeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı öncesinde müjdeyi verdi ve ayçiçek yağları, şeker ile kırmızı et ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. İşte Tarım Kredi marketlerde gerçekleşen son indirim ile ilgili detaylar...

Kaliteli ürün ve uygun fiyat anlayışı ile vatandaşları desteklemeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Ramazan Bayramı öncesinde müjdeyi verdi ve ayçiçek yağları, şeker ile kırmızı et ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel kırmızı et fiyatları ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri güncel şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 27 Nisan 2022 ayçiçek yağı, şeker ve kırmızı et ürünleri fiyatları…

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29 Nis 2022 - 20:51 - Yaşam

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