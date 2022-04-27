Survivor’dan Elenen Gökhan’a Hayatının Teklifi Geldi! Acun Ilıcalı Akrabasına Bunu Yapmadı; Yapamaz! Elinden Tuttuğu Gibi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Gökhan Keser’e Acun Ilıcalı şok bir teklifte bulundu. Acun Ilıcalı’nın akrabasına bunu yapmayacağı gündeme bomba gibi düşerken; şok bir gelişme yaşandı. Elinden tuttuğu Gökhan Keser’i gözler önünde tutacak olan Acun Ilıcalı, resmen paraya para dedirtmeyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin birde ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında ekranlara veda eden isimde Gökhan Keser olmuştu. Elenmesiyle birlikte şok gelişme yaşandı ve Acun Ilıcalı skandal teklifinde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.