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27 Nis 2022 - 09:25

Survivor’dan Elenen Gökhan’a Hayatının Teklifi Geldi! Acun Ilıcalı Akrabasına Bunu Yapmadı; Yapamaz! Elinden Tuttuğu Gibi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Gökhan Keser’e Acun Ilıcalı şok bir teklifte bulundu. Acun Ilıcalı’nın akrabasına bunu yapmayacağı gündeme bomba gibi düşerken; şok bir gelişme yaşandı. Elinden tuttuğu Gökhan Keser’i gözler önünde tutacak olan Acun Ilıcalı, resmen paraya para dedirtmeyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…