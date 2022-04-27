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27 Nis 2022 - 09:55

Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten kahreden acı haber geldi. Türkan’ın vedası yürekleri sızım sızım sızlattı. Türkan resmen tokadı bastı ve kaynanasına bile ayarı verdi. Yer gök resmen inliyor, Somer mosmor olacak! Ekran dünyasını sallayan bu gelişme Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisini neye uğrattığını şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…