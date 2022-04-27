Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten kahreden acı haber geldi. Türkan’ın vedası yürekleri sızım sızım sızlattı. Türkan resmen tokadı bastı ve kaynanasına bile ayarı verdi. Yer gök resmen inliyor, Somer mosmor olacak! Ekran dünyasını sallayan bu gelişme Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisini neye uğrattığını şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Salı akşamlarına damgasını vuran Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın vedası ise yürekleri sızım sızım sızlattı. Somer’le bir aşk yaşayacaklarını düşünürken; gelen ayrılık dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.