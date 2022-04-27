Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ve Sude Burcu’nun uzaktan akraba olduğu iddia edilince; eleme potasına girmemesi ve ekstra puanlar kazanması bu neden bağlandı. Ortalığın karışmasına neden olan bu durum şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef jürisinden olan Danilo Şefin yemeklerini kazanan takım yiyecekti ama Mavi takım oyunu kaybetmelerine rağmen Acun Ilıcalı’nın kendilerine vermiş olduğu hakkı olarak Masterchef jürisi olan Danilo Zanna’nın yemeklerini yediler. Sude Burcu hakkında ortaya atılan bir iddia ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.