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27 Nis 2022 - 10:26

Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ve Sude Burcu’nun uzaktan akraba olduğu iddia edilince; eleme potasına girmemesi ve ekstra puanlar kazanması bu neden bağlandı. Ortalığın karışmasına neden olan bu durum şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…