Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’da Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Yetkin, sosyal medyayı salladı! Minicik bir şort ve bralet sütyeniyle alev alev yakan Hande Nur Yetkin’e “Rıfat çok şanslı” yorumları yapıldı. Gırla yorum gelirken Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ının bu halleri tanınmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi çok yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde Rıfat’ın hikayesi yürekleri burkmuştu. Gözleri görmeyen Meryem’i hayata döndüren Rıfat olmuştu ama Meryem onu hiçbir zaman sevememişti. Rıfat’ın yeni eşi Mihriban ise sosyal medyada alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.