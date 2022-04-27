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27 Nis 2022 - 10:55

Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’da Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Yetkin, sosyal medyayı salladı! Minicik bir şort ve bralet sütyeniyle alev alev yakan Hande Nur Yetkin’e “Rıfat çok şanslı” yorumları yapıldı. Gırla yorum gelirken Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ının bu halleri tanınmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…