- 27 Nis 2022 - 10:55 G: 27 Nis 2022 - 11:11

Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’da Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Yetkin, sosyal medyayı salladı! Minicik bir şort ve bralet sütyeniyle alev alev yakan Hande Nur Yetkin’e “Rıfat çok şanslı” yorumları yapıldı. Gırla yorum gelirken Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ının bu halleri tanınmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi çok yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde Rıfat’ın hikayesi yürekleri burkmuştu. Gözleri görmeyen Meryem’i hayata döndüren Rıfat olmuştu ama Meryem onu hiçbir zaman sevememişti. Rıfat’ın yeni eşi Mihriban ise sosyal medyada alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Nis 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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