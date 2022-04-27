27 Nis 2022 - 11:27 Güncelleme: 27 Nis 2022 - 11:29
Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Zanna yıllardır şef olarak yerini alıyor. Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan yakışıklı şefin son hamlesi “Aşkını haykırdı” olarak yorumlandı. “Gelin kız” yorumlarını alan yeni aşkı, aileye resmen girdi. Elinden tuttuğu gibi o isimlerin yanına götüren Danilo Zanna, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İ
Acun Medya’nın yeni sezonunda yer alacağı ortaya çıkan Danilo Zanna şu sıralar aşk hayatıyla ortalığı sallıyor. Peki, Danilo Zanna ve yeni sevgilisi ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.