- 27 Nis 2022 - 11:27 G: 27 Nis 2022 - 11:29

Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Zanna yıllardır şef olarak yerini alıyor. Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan yakışıklı şefin son hamlesi “Aşkını haykırdı” olarak yorumlandı. “Gelin kız” yorumlarını alan yeni aşkı, aileye resmen girdi. Elinden tuttuğu gibi o isimlerin yanına götüren Danilo Zanna, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İ

Acun Medya’nın yeni sezonunda yer alacağı ortaya çıkan Danilo Zanna şu sıralar aşk hayatıyla ortalığı sallıyor. Peki, Danilo Zanna ve yeni sevgilisi ne yaptı?

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27 Nis 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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