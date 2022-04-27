- 27 Nis 2022 - 12:13 G: 27 Nis 2022 - 12:18

Sadakatsiz Dizisi Final Olmadan Yayından Kaldırıldı! Set Ekibi İptal Edildi; Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu! Dizinin final olmadan yayından kaldırıldığı açıklanırken; set ekibi de iptal edildi. Kanal D’nin yayın akışından çıkarılan Sadakatsiz dizisinin neden ekranlara ansızın veda ettiği merak konusu oldu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu durum tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelmesi beklenirken; şok bir hamle geldi ve dizi yayından kaldırıldı. Peki, Sadakatsiz dizisi neden ekranlardan kaldırıldı?

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27 Nis 2022 - 12:13 Ankara- Yaşam

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