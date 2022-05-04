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04 May 2022 - 14:07

Sadakatsiz Dizisi Sessiz Sedasız Final Yaptı! Set Ekibinin Bile Haberi Yok! Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de ipler inceldiği yerden koptu! Dizinin final olmadan yayından kaldırıldığı açıklanırken; set ekibi de iptal edildi. Kanal D’nin yayın akışından çıkarılan Sadakatsiz dizisinin neden ekranlara ansızın veda ettiği merak konusu oldu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu durum tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…