Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yağmur Banda en sonunda ölüm sessizliğini bozdu! Acun Medya’nın bile kıpkırmızı olacağına dair yorumlar gelirken; çileden çıkartan ve sinir krizleri yaşatan Yağmur Banda sosyal medyada bir kez daha cinneti yaşattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe, Gökhan, Evrim ve Barış arasından hayallerine veda eden isim Gökhan Keser olmuştu. Gökhan Keser’in elenmesinin ardından Yağmur Banda skandal bir paylaşım yaptı ve tepkileri arka arkaya aldı. Dengeleri değiştiren bu durum Twitter’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.