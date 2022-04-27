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27 Nis 2022 - 12:37

Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yağmur Banda en sonunda ölüm sessizliğini bozdu! Acun Medya’nın bile kıpkırmızı olacağına dair yorumlar gelirken; çileden çıkartan ve sinir krizleri yaşatan Yağmur Banda sosyal medyada bir kez daha cinneti yaşattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…