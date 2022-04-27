Hande Erçel Kerem Bürsin’i Karşısında Görünce Mosmor Oldu! Evlenip Yuva Kuracaklardı; Son Darbe İndi! “Hani Ayrılıkta Sevdaya Dahildi?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin’le milyonları şok içerisinde bıraktı. Kerem Bürsin sorusunu karşısına görünce; neye uğradığını şaşıran Hande Erçel hayranlarından “Mosmor olursun böyle” yorumlarını aldı. Evlenip yuva kuracakları hatta bebeklerinin olacağı bile konuşulmuştu ama hayranlarının hayali suya düştü. Son darbe resmen indi. İşte milyonlara “Hani ayrılıkta sevdaya dahildi?” yorumunu yaptıran o soru…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda bir aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin dillere destan aşkı giderek büyüyordu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Sen Çal Kapımı dizisinin bitiminden birkaç ay sonra yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son darbeyi sevenlerine indirmişlerdi. Şimdi ise Hande Erçel o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.