Hande Erçel Kerem Bürsin’i Karşısında Görünce Mosmor Oldu! Evlenip Yuva Kuracaklardı; Son Darbe İndi! “Hani Ayrılıkta Sevdaya Dahildi?”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda bir aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin dillere destan aşkı giderek büyüyordu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Sen Çal Kapımı dizisinin bitiminden birkaç ay sonra yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son darbeyi sevenlerine indirmişlerdi. Şimdi ise Hande Erçel o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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