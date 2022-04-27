- 27 Nis 2022 - 12:58 G: 27 Nis 2022 - 13:11

Hande Erçel Kerem Bürsin’i Karşısında Görünce Mosmor Oldu! Evlenip Yuva Kuracaklardı; Son Darbe İndi! “Hani Ayrılıkta Sevdaya Dahildi?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin’le milyonları şok içerisinde bıraktı. Kerem Bürsin sorusunu karşısına görünce; neye uğradığını şaşıran Hande Erçel hayranlarından “Mosmor olursun böyle” yorumlarını aldı. Evlenip yuva kuracakları hatta bebeklerinin olacağı bile konuşulmuştu ama hayranlarının hayali suya düştü. Son darbe resmen indi. İşte milyonlara “Hani ayrılıkta sevdaya dahildi?” yorumunu yaptıran o soru…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ikinci sezonunda bir aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin dillere destan aşkı giderek büyüyordu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Sen Çal Kapımı dizisinin bitiminden birkaç ay sonra yollarını ayıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, son darbeyi sevenlerine indirmişlerdi. Şimdi ise Hande Erçel o soru karşısında neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Nis 2022 - 12:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!” mask
Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!”
Sadakatsiz Dizisi Final Olmadan Yayından Kaldırıldı! Set Ekibi İptal Edildi; Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisi Final Olmadan Yayından Kaldırıldı! Set Ekibi İptal Edildi; Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor!
Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer… mask
Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak!
Survivor’dan Elenen Gökhan’a Hayatının Teklifi Geldi! Acun Ilıcalı Akrabasına Bunu Yapmadı; Yapamaz! Elinden Tuttuğu Gibi… mask
Survivor’dan Elenen Gökhan’a Hayatının Teklifi Geldi! Acun Ilıcalı Akrabasına Bunu Yapmadı; Yapamaz! Elinden Tuttuğu Gibi…
Toygar Işıklı’nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış… mask
Toygar Işıklı’nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış…
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Ve Gizli Evlenmişler… mask
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Yener Özer’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Sessiz Sedasız Ve Gizli Evlenmişler…
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına… mask
Nükhet Duru'nun 'Medyadan Sakladım' Dediği Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Oğlunun Babası Dikran Masis’i Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer İş İnsanı İle Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!” mask
Survivor Yağmur Banda Ölüm Sessizliğini Sonunda Bozdu! Acun Medya Bile Kıpkırmızı Olacak; Çileden Çıkarttı, Sinir Krizi Yaşattı! “Yok Artık!”
Sadakatsiz Dizisi Final Olmadan Yayından Kaldırıldı! Set Ekibi İptal Edildi; Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisi Final Olmadan Yayından Kaldırıldı! Set Ekibi İptal Edildi; Yayın Akışından Çıkarıldı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şef Sevgilisine Aşkını Haykırdı! “Gelin Kız!” Aileye Resmen Girdi; Elinden Tuttuğu Gibi… Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinin Mihriban’ı Minicik Şortu ve Braletiyle Alev Alev… “Rıfat Çok Şanslı!” Yorumlar Gırla Geliyor; Kimse Tanıyamıyor!
Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer… mask
Survivor Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Akraba Mı? Neden Potalara Girmediği Ortaya Çıktı; Üst Üste Puanlar Verip Yıkım Yaşatmıştı! Meğer…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Kahreden Haber! Türkan Tokadı Bastı; Kaynanasına Bile Ayarı Verdi! Yer Gök İnliyor, Somer Mosmor Olacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status