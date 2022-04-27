Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün İmam Nikahıyla Evlilik İddiası Mahkemelik Oluyor!

Geçtiğimiz günlerde magazin programlarına konuk olan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Kadir Doğulu hakkında eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikâhlı evli olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın arkasından bir mekân çıkışı görüntülenen Kadir Doğulu’ya, gazeteciler bu iddiayı sordu. Doğulu ise Onur Akay’a göndermede bulunarak, “Onu o haberi çıkarana sorun. Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

ONUR AKAY 2. SAYFA’YA KONUK OLDU!

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ve TV8’de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa programına bugün stüdyo konuğu olarak katılan ünlü sanatçı Onur Akay, bu iddiası ile ilgili açıklamalar yaptı ve canlı yayında iddiasının ünlü bir bayan oyuncudan geldiğini dile getirdi.

KADİR DOĞULU VE SERRA ARTÜRK AFFETMEDİ!

Program sunucusu Gülşen Yüksel Salt ise, Onur Akay’a kötü haberi canlı yayında verdi. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün Onur Akay’ı mahkemeye vereceğini duyurdu. Akay ise kaynaklarım sağlam ve mahkemeye sunarım. Tarafıma birçok dava açılıyor ve hepsini ben kazanıyorum.” dedi.

Gönül Yazar kör mü oldu?

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ayrıca canlı yayında yakın dostu ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili korkutan açıklamalar da yaptı. Yine kötü haber duyuran Akay, yayında Yazar'ın ev kazası geçirdiğini ilk kez anlattı ve sağlık durumu hakkında son bilgileri açıkladı. Akay, “"Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı. Sol gözü kör oldu. Gönül abla, gece 03:00’de yataktan kalmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama bulanıklık başladı. Bir buçuk sene bulanıklık geçer diye bekledi ve hastaneye gitmedi ama geçmedi. Sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, özel bir hastaneye gitti ve iki ayrı ameliyat oldu. Bir öne, bir arkaya bir de ortaya olmak üzere gözlerine üç tane tane lens taktılar. Çok pahalı bir ameliyat oldu. Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi diyerek ağladığında bende çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Dün telefonla konuştum ve gözlerim pırlanta gibi oldu diyor. Evinde biliyorsunuz boğaza karşı bir teras var ve oradan baktığın