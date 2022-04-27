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27 Nis 2022 - 13:28

Survivor’dan Elenen Gökhan Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklatıyor! El Kol Titredi; Acun Medya Tam Tamına… “Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Gökhan Keser, ağızların açık kalmasına neden oldu! Yarışmadan kazandığı parayla dudakları uçuklatan Gökhan Keser, resmen Acun Medya’dan ev, araba hatta şato alacak ücret kazanmıştı! El kol titreten bu ücret, nefesleri de kesti. İşte Gökhan Keser’in Survivor yarışmasından kazandığı ücret…