Survivor’dan Elenen Gökhan Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklatıyor! El Kol Titredi; Acun Medya Tam Tamına… “Pes!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Gökhan Keser, ağızların açık kalmasına neden oldu! Yarışmadan kazandığı parayla dudakları uçuklatan Gökhan Keser, resmen Acun Medya’dan ev, araba hatta şato alacak ücret kazanmıştı! El kol titreten bu ücret, nefesleri de kesti. İşte Gökhan Keser’in Survivor yarışmasından kazandığı ücret…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunun oynandığı Survivor yarışmasında hayallerine veda edecek olan isimde ortaya çıkmıştı. Evrim, Ayşe, Gökhan ve Barış arasından yarışmadan ayrılan isim Gökhan Keser olmuştu. Survivor yarışmasında bulunduğu süre boyunca kazandığı para ise gündemde yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.