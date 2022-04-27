Mahkum Dizisine Avukat Cemre Yeniden Dönüyor! Sözleşmeler Yeniden İmzalandı; Senaryo Bambaşka Olacak! Geliyor…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum için anlaşmalar yeniden imzalanıyor! Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakteri, dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu ama vedası erken olmuştu. Diziden birkaç bölüm önce ayrılan Seray Kaya’nın yeniden ekranlara döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Senaryonun bambaşka olmasına neden olacak bu geri dönüş şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hazal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Yakında ekranlara veda edecek olan Mahkum dizisinden birkaç bölüm önce ayrılan Seray Kaya’ya yeniden teklifin gittiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.