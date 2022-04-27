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27 Nis 2022 - 13:53

Mahkum Dizisine Avukat Cemre Yeniden Dönüyor! Sözleşmeler Yeniden İmzalandı; Senaryo Bambaşka Olacak! Geliyor…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum için anlaşmalar yeniden imzalanıyor! Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakteri, dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu ama vedası erken olmuştu. Diziden birkaç bölüm önce ayrılan Seray Kaya’nın yeniden ekranlara döndüğü gündeme bomba gibi düştü. Senaryonun bambaşka olmasına neden olacak bu geri dönüş şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…