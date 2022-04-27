- 27 Nis 2022 - 14:24 G: 27 Nis 2022 - 14:31

Masumlar Apartmanı Safiye Hamile Mi? Yönetmen İlk Sinyali Verdi, Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı! Twitter Sallanıyor; Neler Olacak Neler…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden güzel haberler gelmeye başladı. Gülben’den sonra Safiye’ninde hamile olacağının ilk sinyallerinin verilmesi seyircileri neye uğradığını şaşırttı. Twitter’ı sallayan bu olay şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aslıhan Gürbüz ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben sonunda bebeğini kucağına almıştı. Safiye’ye gelen tek bir mesaj ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Nis 2022 - 14:24 Ankara- Yaşam

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