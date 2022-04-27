Masumlar Apartmanı Safiye Hamile Mi? Yönetmen İlk Sinyali Verdi, Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı! Twitter Sallanıyor; Neler Olacak Neler…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aslıhan Gürbüz ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben sonunda bebeğini kucağına almıştı. Safiye’ye gelen tek bir mesaj ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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