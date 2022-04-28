Evlilik Hakkında Her Şey’in Sanem’i Tek Celsede Bitirdi! Boşanma Kararıyla Şok Etti; Sadece 10 Dakika Sürdü; Gözyaşları Sel Oldu Aktı…
vlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem’i canlandıran Gökçe Eyüboğlu da bu rolü ile iyi bir çıkış yapan oyuncular arasındaki yerini aldı. Öte yandan Gökçe Eyüboğlu’ndan evliliği ile ilgili gelen o haber, herkesi bir hayli şaşırttı. işte Gökçe Eyüpoğlu ile ilgili yaşanan son gelişmenin detayları...
FOX TV ekranlarının bu sezonki iddialı yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, farklı hikayesi ve oldukça eğlenceli karakterleri ile televizyon seyircisini bir hayli etkiledi. Özellikle Sanem karakteri ile ses getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem’i canlandıran Gökçe Eyüboğlu da bu rolü ile iyi bir çıkış yapan oyuncular arasındaki yerini aldı. Öte yandan Gökçe Eyüboğlu’ndan evliliği ile ilgili gelen o haber, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Sanem’i Gökçe Eyüboğlu evli mi, kiminle evli? Gökçe Eyüpoğlu boşandı mı, ne zaman, neden boşandı? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 00:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.