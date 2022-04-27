Destan Dizisinin Mei Jin’isi Esra Kılıç Memleketiyle Şok Etti! Herkes Çinli Sanıyordu Ama Perde Arkası Aralandı! Meğer…

ATV ekranlarının yeni fenomen yapımı olan Destan dizisi, tarihi konusunun yanı sıra farklı karakterleriyle de dikkat çeken yapımların başında geliyor. Salı günü reytinglerin ilk üç sıralamasını kimselere bırakmayan Destan dizisi, özellikle Mei Jin karakteri ile çok ses getirmiş bulunuyor. Destan dizisinde Mei Jin’e hayat veren Esra Kılıç’ın Çinliler ile olan benzerliği de büyük bir merak konusu haline gelirken; ünlü oyuncunun aile kökeninde bir Uzak Doğululuk olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Destan dizisinin Mei Jin'i Esra Kılıç aslen nereli, Çinli mi? Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? Esra Kılıç hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...