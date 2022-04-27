Destan Dizisinin Mei Jin’isi Esra Kılıç Memleketiyle Şok Etti! Herkes Çinli Sanıyordu Ama Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Salı günü reytinglerin ilk üç sıralamasını kimselere bırakmayan Destan dizisi, özellikle Mei Jin karakteri ile çok ses getirmiş bulunuyor. Destan dizisinde Mei Jin’e hayat veren Esra Kılıç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının yeni fenomen yapımı olan Destan dizisi, tarihi konusunun yanı sıra farklı karakterleriyle de dikkat çeken yapımların başında geliyor. Salı günü reytinglerin ilk üç sıralamasını kimselere bırakmayan Destan dizisi, özellikle Mei Jin karakteri ile çok ses getirmiş bulunuyor. Destan dizisinde Mei Jin’e hayat veren Esra Kılıç’ın Çinliler ile olan benzerliği de büyük bir merak konusu haline gelirken; ünlü oyuncunun aile kökeninde bir Uzak Doğululuk olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Destan dizisinin Mei Jin'i Esra Kılıç aslen nereli, Çinli mi? Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? Esra Kılıç hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 17:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.